На востоке Москвы появится еще один дом по программе реновации

Согласован проект строительства жилого дома для реализации программы реновации на востоке столицы в районе Измайлово, сообщил председатель Москомэкспертизы Иван Щербаков.

Он появится на месте снесённой пятиэтажки 1960 года постройки по адресу: Никитинская улица, дом 21, корпус 1.

«Это будет четырехсекционное здание переменной этажности на 309 квартир. Общая площадь квартир в новостройке составит порядка 17 тысяч квадратных метров. Все квартиры сдадут с чистовой отделкой, выполненной с использованием современных, долговечных и безопасных материалов, часть из них спроектирована с учетом потребностей маломобильных жильцов», – рассказал Щербаков.

Он также отметил, что для комфортного и беспрепятственного передвижения по зданию людей с ограниченными возможностями здоровья и родителям с детскими колясками в местах общего пользования создадут безбарьерную среду. Порядка тысячи квадратных метров площади первого этажа здания отведут под общественное использование. В холлах входных групп оборудуют колясочные и комнаты для консьержей.

Во дворе дома появятся детская и спортивная площадки, территорию вокруг дома благоустроят и озеленят. Сама новостройка гармонично впишется в сложившуюся развитую инфраструктуру района Измайлово. Рядом с ней есть детские сады и школы, поликлиники, службы быта, магазины, остановки общественного транспорта, парки и скверы.