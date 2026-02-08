Собянин поздравил московских ученых и исследователей с Днем российской науки
Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил московских ученых, исследователей и научных работников с Днем российской науки.
— Граждане России по праву гордятся прорывными достижениями многих поколений отечественных ученых, — отметил глава города.
Сегодня Москва — крупнейший центр исследований и прикладных разработок. Здесь создали космический центр, научно-технологический центр МГУ «Воробьевы горы», технопарки и современные лаборатории.
8 февраля в Московском дворце пионеров на Воробьевых горах состоится фестиваль московской науки, который объединит более трех тысяч участников — школьников, педагогов и молодых ученых.
9 и 10 февраля в рамках акции «Наука рядом» жители и гости столицы также смогут посетить заводы и познакомиться с особенностями современных производственных процессов.
Кроме того, в креативной лаборатории Московского дворца пионеров на Воробьевых горах стартовала новая программа мастер-классов в рамках проекта «Зима в Москве».