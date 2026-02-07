Москвичей предупредили о серьёзных неприятностях после снежной зимы

В Москве и области после снежной зимы будет много насекомых. По мнению научного сотрудника кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ Вадима Марьинскиго, предстоящей весной в регионе проснётся больше насекомых, чем обычно.

"Снежный покров является замечательным теплоизолятором. Снежная зима, как эта, может привести к тому, что весной насекомых проснётся больше, чем обычно - так что мы увидим больше перезимовавших бабочек, жуков и многих других насекомых", - рассказал Марьинский в интервью РИА Новости.

Нынешняя зима в столичном регионе выдалась снежной и морозной. Высота сугробов в некоторых районах Подмосковья приближается к метровой отметке. Столбики термометров в январе опускались ниже отметки в 30 градусов, но до рекордных значений всё равно не дошли.