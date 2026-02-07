Предстоящая неделя в столичном регионе не принесет погодных сюрпризов. Температура воздуха в Москве и области будет меняться незначительно. Подробнее о погоде в столичном регионе во вторую неделю февраля «Вечерней Москве» рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

По его словам, в начале недели никаких резких изменений не ожидается.

— В Москве в воскресенье, 8 февраля, в ночные часы температура воздуха будет понижаться до минус 14–16 градусов, в дневные — до минус 9–11 градусов, — сообщил эксперт.

В Московской области ночью 8 февраля будет минус 14–19 градусов, днем — минус 9–14 градусов. Ожидается гололедица.

— Такие максимальные значения температуры ожидаются практически до конца недели. Во вторник, 10 февраля, местами может пройти небольшой снег, — добавил синоптик.

Небольшой снег также ожидается днем 11 февраля, ночью и днем 12 февраля. В течение недели ожидается облачная с прояснениями погода.

— Атмосферное давление сильно меняться не будет. В основном оно будет держаться в пределах 745 миллиметров ртутного столба, но под конец недели понизится до 736 миллиметров ртутного столба, — отметил собеседник «ВМ».

Ветер в начале недели будет северо-западным со скоростью 5–10 метров в секунду. К концу недели он повернет на юг и юго-запад со скоростью 3–8 метров в секунду.

— Если говорить о приближении тепла на перспективу, то в середине февраля ожидаются околонулевые значения температуры со слабым плюсом. То есть придет оттепель, — заключил Ильин.

Январь в столице прошел с крепким морозом и сильными снегопадами. Как изменится погода в столичном регионе в феврале, «Вечерняя Москва» узнала у научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.