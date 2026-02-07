Более 25 тысяч безбилетников выявили в столице за три года

С 2023 года контролеры Организатора перевозок вместе с сотрудниками полиции проводят усиленные проверки оплаты проезда в наземном транспорте. За этот период в столице прошло 114 усиленных проверок, которые охватили более чем 5,7 тысячи автобусов и свыше 227 тысяч проездных билетов. Об этом сообщили в пресс-службе Транспортного комплекса города Москвы.

© Вечерняя Москва

Почти за три года больше всего усиленных мероприятий прошло у станций метро «Тушинская» и «Теплый Стан». На данный момент наименьшая доля безбилетников зафиксирована у станции метро «Теплый Стан», а также на автобусных маршрутах № 697, № 929, № 284, № 65 и № 878.

5 февраля прошла 114-я усиленная проверка. Контролеры вместе с сотрудниками полиции у станции метро «Саларьево» проверили более 2,9 тысячи проездных билетов в 39 автобусах. Обнаружили 219 безбилетников, а также каждому выписали штраф за неоплаченный проезд. В сравнении с прошлой проверкой доля безбилетников снизилась почти на три процента.

— Усиленные проверки на самых востребованных автобусных маршрутах помогают нам выявлять не только безбилетников, но и нарушителей миграционного законодательства. Такие мероприятия доказали свою эффективность: с каждым годом количество тех, кто не платит за проезд, снижается, — отметил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Ранее в Дептрансе Москвы напомнили, что нападение на контролера влечет за собой уголовное наказание. Такой случай расценивается как преступление по статье 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти», за что предусмотрено максимальное наказание в виде 10 лет лишения свободы.

Столичный Следственный комитет всегда проводит расследование по каждому факту нападения и принимает решение о возбуждении уголовного дела.