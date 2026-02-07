Реабилитацию 13 прудов проведут в Москве

Специалисты Комплекса городского хозяйства в этом году проведут в столице реабилитацию 13 прудов. Об этом в субботу, 7 февраля, сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

— Водоемы являются важной составляющей формирования городской среды, они создают благоприятные климатические условия и на протяжении многих лет остаются популярным местом отдыха жителей. Для обеспечения их надлежащего состояния регулярно проводятся обследования и плановые работы, при необходимости принимается решение о реабилитации, — отметил Бирюков.

Так, в порядок приведут 13 водоемов, включая пруды Большой Молжаниновский (САО), Егерский (ВАО), Братеевский пруд-регулятор (ЮАО), Мичуринский и Большой Мещерский (ЗАО) и Тереховский (СЗАО).

Специалисты очистят дно от иловых отложений и мусора, отремонтируют береговые полосы, выполнят устройство водоупорного слоя, а также обустроят зоны биоплато с водной растительностью.

В столице продолжается реализация концепции города-курорта. В этом году планируется создать 15 новых зон отдыха у воды и провести реабилитацию 13 прудов. 4 февраля «Вечерняя Москва» узнала, как преобразятся водные объекты в Восточном округе.