Погодные аномалии в Москве объяснили

Президент Российской академии наук Геннадий Красников объяснил погодные аномалии в Москве влиянием глобального потепления. В интервью РИА Новости он заявил, что резкие перепады температур зимой в последние годы являются частью этого процесса.

По его словам, из-за глобального потепления в России участились экстремальные природные явления, включая ураганы и тайфуны, которые ранее были редкостью. Красников подчеркнул, что такие изменения приводят к климатическим катаклизмам, к которым стране необходимо быть готовой.