Бесплатные катки работают на 25 площадках столицы

Катание на коньках становится не просто развлечением, а настоящим спасением для организма в последний месяц зимы. Врачи отмечают особую пользу такой активности для иммунитета и эмоционального состояния, а современные катки «Московских сезонов» в рамках проекта «Зима в Москве» создают идеальные условия для полезного досуга на льду.

В условиях зимнего сезона, когда организм особенно нуждается в поддержке, катание на коньках становится эффективным способом укрепить здоровье и поднять настроение.

— Катание на коньках — любимая многими зимняя активность. Польза катания неоспорима — в процессе активно задействованы мышцы ног, спины и живота. Это отличная кардионагрузка, которая помогает сжигать калории и держать тело в тонусе, — отметил главный врач городской поликлиники №220 Андрей Тяжельников.

Посетить катки со своим инвентарем можно бесплатно. Стоимость проката любого инвентаря – 50 рублей, также необходимо внести возвратный залог в размере от одной тысячи рублей (за шлем или комплект защиты) до двух тысяч рублей за пару коньков.

Для начинающих фигуристов предусмотрены помощники-пингвины, а также для всех желающих доступна бесплатная услуга заточки коньков. Сопровождающим без коньков выдается бесплатная защитная обувь для льда. Узнать расписание сеансов и записаться можно в сервисе «Мосбилет».

Ко Дню зимних видов спорта, который отмечается 7 февраля, жителей и гостей столицы приглашают в парки Москвы, подведомственные столичному Департаменту культуры. Провести зимний выходной можно всей семьей — мероприятия на спортивных площадках подойдут как для детей, так и для взрослых.