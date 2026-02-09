Два участка в Алексеевском районе реорганизуют по проекту КРТ

Подготовлен проект комплексного развития территорий (КРТ) для двух участков общей площадью 2,12 га на проспекте Мира в Алексеевском районе, соответствующий проект решения размещен на сайте mos.ru. Об этом сообщила пресс-служба градостроительного комплекса Москвы со ссылкой на заместителя мэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Владимира Ефимова.

«Проект КРТ в Алексеевском районе нацелен на качественное обновление торгового комплекса и прилегающей к нему территории. Градостроительный потенциал развития двух участков общей площадью 2,12 га превысит 20 тыс. кв. м. Из них 16 тыс. кв. м придется на новое строительство, а около 4 тыс. кв. м площадей существующих объектов реконструируют. В результате в Алексеевском районе появится современное многофункциональное пространство, отвечающее высоким стандартам качества и безопасности. Реализация проекта КРТ позволит создать здесь около 370 рабочих мест. Инвестиции в развитие территории оцениваются в 6,39 млрд руб., а бюджетный эффект может составить 176,43 млн руб. ежегодно», – приводятся в сообщении слова Ефимова.

Участок расположен по адресу: проспект Мира, вл. 122, в районе с развитой инфраструктурой. Недалеко находятся станции «Алексеевская» и «ВДНХ» Калужско-Рижской линии метро. В границы проекта входят сквер с детской площадкой, которые после реализации сохранят свое расположение.

Как рассказал руководитель столичного департамента градостроительной политики Владислав Овчинский, которого цитирует пресс-служба, на участке, занимающем 1,87 га, проведут работы по реконструкции объектов торгово-бытового назначения совокупной площадью 3,94 тыс. кв. м, а также построят новый розничный рынок площадью свыше 5 тыс. кв. м.

«На соседнем участке площадью 0,25 га возведут современный административно-офисный центр площадью 11,3 тыс. кв. м. На трех его этажах планируют разместить паркинг, рассчитанный на 74 машиноместа. Реализация проекта займет шесть лет», – уточнил Овчинский.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин одобрил еще два проекта комплексного развития территорий в районах Коммунарка и Капотня.

В рамках программы комплексного развития территорий в бывших промзонах, на неэффективно используемых и незастроенных участках формируют привлекательные городские пространства, которые органично интегрируют в общегородскую ткань. В настоящий момент в столице на разных стадиях проработки и реализации находится около 400 проектов КРТ общей площадью порядка 4,5 тыс. га. Реализуют программу по поручению Собянина.