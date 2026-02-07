Собянин: Два павильона отреставрировали в усадьбе «Кузьминки»

В усадьбе Кузьминки завершена реставрация двух павильонов – кузницы и ванного домика. Об этом Сергей Собянин сообщил на своей странице в MAX.

© Mos.ru

По его словам, это стало еще одним этапом возрождения былой красоты комплекса, на территории которого расположены 42 объекта культурного наследия. Все они были построены с конца XVIII – начала XX века.

Усадьба была создана архитекторами, художниками и скульпторами, среди которых А. О. Жилярди и Д. И. Жилярди, М. Д. Быковский, И. П. Жеребцов, П. К. Клодт, Р. Р. Казаков. Владели ей в разные периоды времени Строгановы и князья Голицыны. Посещали усадьбу в том числе императрица Мария Федоровна, императоры Петр I и Александр II.

Ванный домик появился в конце XVIII – начале XIX века вместо старой купальни. Он выполнен в строгом стиле и перекликается с флигелями главного дома. В прошлом веке голицынская купальня была перестроена, спасена от пожара и отреставрирована.

Как рассказал мэр, сейчас был отреставрирован фасад ванного домика, в том числе и лепной декор. Маскароны в виде львиных голов стали выглядеть как раньше. В ниши восточного фасада вернули воссозданные вазы. Также были приведены в порядок медная кровля, паркетный пол на первом этаже, стены, белокаменный цоколь.

Павильон "Кузница" был перестроен в начале 1820-х из птичьего двора. До Отечественной войны 1812 года там обитали экзотические пернатые. Градоначальник отметил, что сейчас там были отреставрированы стропильная система, фасады, кровля, фундамент и белокаменные детали. Внутри уложили паркет, оформили дверные проемы и покрасили стены.

Собянин напомнил, что усадьбу реставрируют с 2024 года. Уже обновлены Львиная пристань, гроты и арочный мост с грифонами. Реставрируют почти половину объектов комплекса, в том числе восточный и западный флигели главного дома, а также здание прачечного корпуса.

До этого на Пятницкой улице в доме 67 завершили комплексную реставрацию усадебного дома XVIII–XIX веков. Это здание в стиле позднего классицизма имеет статус объекта культурного наследия федерального значения.

В процессе работ специалисты восстановили первоначальный вид фасадов. Были воссозданы такие элементы, как полуколонны и пилястры с коринфскими капителями.