Синоптики сообщили о морозной и ветреной погоде в Москве

В воскресенье, 8 февраля, в столичном регионе ожидается пасмурная погода без осадков.

Максимальная температура воздуха в Москве составит минус 19–12 градусов. В Подмосковье температура ожидается на уровне 15–22 градусов мороза.

Ветер будет дуть северный со скоростью 4–6 метров в секунду, иногда его порывы будут достигать 14 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 746 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха — около 95 процентов, передает портал «Метеоновости».

Предстоящая неделя в столичном регионе не принесет погодных сюрпризов. Температура воздуха в Москве и области будет меняться незначительно. Подробнее о погоде в столичном регионе во вторую неделю февраля «Вечерней Москве» рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин. По его словам, в начале недели никаких резких изменений не ожидается.

Январь в столице прошел с крепким морозом и сильными снегопадами. Как изменится погода в столичном регионе в феврале, «Вечерняя Москва» узнала у научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.