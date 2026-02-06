Китайский Новый год можно отметить среди орхидей в "Аптекарском огороде"

В старейшем ботаническом саду России "Аптекарский огород" открылся III Фестиваль Китайского Нового года. Торжество развернулось в Субтропической оранжерее среди орхидей, пальм и цветущих азалий и собрало представителей СМИ и почётных гостей в пространстве, где сама природа стала частью праздничной сцены.

Идея фестиваля строится вокруг природы как универсального языка, понятного без перевода. Красота флоры и фауны, экзотическая или знакомая, рождает одинаковое чувство восхищения у людей разных культур. В этом созвучии эмоций возникает особая территория доверия и взаимопонимания, где диалог начинается не со слов, а с созерцания.

"Символизма здесь безумное количество, в котором будет интересно разобраться гостям. Прежде всего нужно помнить, что красный - цвет богатства, огня и перемен. А ещё он отпугивает мифическое создание Нянь, которое по легенде крало детей, богатство и припасы. Именно в попытке прогнать негодника проводятся шумные гуляния, запускают фейерверки и украшают все красными фонариками", - рассказал куратор фестиваля Алексей Филин.

Под потолком парят драконы, а их меньшие братья свисают с деревьев и кустарников. Директор "Аптекарского огорода" предлагает прийти сюда с детьми чтобы отыскать в тени деревьев всех огнедышащих симпатяг.

В рамках фестиваля открылась выставка Ассоциации "Творческий союз" "Цветы удачи и нефритовый бамбук". Экспозиция посвящена зимним растениям Китая, среди которых слива мейхуа, бамбук, сосна, азалия и камелия, а также образу панды.

Проект соединяет ботаническую и анималистическую иллюстрацию с элементами традиционной китайской живописи и раскрывает философскую символику этих образов, их роль в культурной памяти и художественной традиции страны.

Успейте погрузиться в красоту древнего китайский праздника на фоне тропических деревьев с 7 февраля по 9 марта 2026 года.