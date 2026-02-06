Названы сроки возвращения тепла в Москву

Ночь с 5-го на 6 февраля стала самой теплой в феврале, и тенденция к потеплению сохранится в течение всей недели. Об этом рассказала главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

© Вечерняя Москва

Она уточнила, что отрицательная температурная аномалия сохранится в столице, но будет отставать от климатической нормы на 5-8 градусов, а к выходным, 7 и 8 февраля, температура воздуха «догонит ее».

— Мы рассчитываем, что температура вернется к климатической норме, а может даже немного ее превысит, к следующим выходным, — отметила специалист в беседе с Aif.ru.

Ранее ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус заявил, что период экстремальных морозов в Москве подошел к концу. Он подчеркнул, что самым холодным днем нынешней зимы остается 3 февраля с результатом в минус 21,6 градуса, и,отметил высокую вероятность того, что по меньшей мере до конца второй декады февраля таких сильных морозов в столице не будет.

По словам Татьяны Поздняковой, весна придет в Москву не раньше третьей декады марта, уточнив, что астрономическое и метеорологическое времена года приходят почти одновременно.