Движение временно перекрыли на Большой и Малой Бронной улицах Москвы. Об этом в пятницу, 6 февраля, сообщили в пресс-службе столичного Дептранса.

— Движение временно закрыто:на улице Малая Бронная, на улице Большая Бронная, — говорится в ведомственном Telegram-канале.

Водителей призвали выстраивать маршруты заранее.

Ограничения движения по Татарской улице вводили из-за пожара, произошедшего утром 18 января. В связи с возгоранием на Татарской улице, 5, строение 1, перекрыли движение на участке от дома 3, строение 1, до дома 7, строение 1. Позже движение восстановили.