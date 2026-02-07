В Музее Победы пройдут эксклюзивные экскурсии с ведущими военными историками страны

8 февраля Музей Победы на Поклонной горе представит специальную программу ко Дню российской науки. В этот день гостей ждет серия из восьми эксклюзивных экскурсий, подготовленных совместно с Научно-исследовательским институтом военной истории Военной академии Генерального штаба ВС РФ и Российским военно-историческим обществом.Главная особенность — впервые экскурсии проведут ключевые исследователи Великой Отечественной войны, ведущие ученые и признанные эксперты, формирующие современную научную повестку в области военной истории.

© Вечерняя Москва

— Только в Музее Победы наши гости получат уникальную возможность не только увидеть иммерсивные экспозиции и подлинные раритеты военного времени, но и услышать живой рассказ тех, кто профессионально занимается исследованием войны — работает с архивами и вводит в научный оборот новые документы. Это диалог с историей на уровне первоисточников и научной экспертизы, — подчеркнули в Музее Победы.

Экскурсии пройдут сразу по двум крупнейшим экспозициям музея — «Путь к Победе» и «Подвиг Народа». Впервые посетители смогут напрямую пообщаться с ведущими специалистами Института военной истории и членами Научного совета РВИО, задать вопросы и обсудить темы, связанные не только с боевыми операциями, но и с достижениями советской науки, сыгравшей стратегическую роль в годы войны.Начало: 12.00. Подробнее на сайте Музея Победы.