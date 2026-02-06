В Москве и Подмосковье пожаловались на нашествие лосей

Жители Москвы и Московской области пожаловались на нашествие лосей. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По информации источника, популяция животных в регионе внезапно подскочила на 67 процентов, достигнув 20 тысяч против 12 тысяч год назад. Данный показатель является рекордным за последние 10 лет. Чаще всего лосей встречают Восточном и Южном округах Москвы и Подмосковья. Местные жители утверждают, что звери выходят на трассы, а также заглядывают в жилые дворы, подъезды и даже пытаются зайти в автобусы.

Главными причинами, по которым животные выходят к людям, специалисты называют вырубку леса и массовую застройку: лоси лишаются привычной среды обитания и расширяют миграционные маршруты. При встрече со зверем опрошенный каналом егерь призвал сохранять спокойствие. Если лось фыркает и опускает голову, стоит увеличивать дистанцию, а от лосят лучше держаться подальше, чтобы уберечь себя от атаки от их матери, добавил он.

Осенью 2025 года жители столицы сообщали о массовых атаках летучих мышей на их квартиры.