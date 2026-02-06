Синоптик: нынешняя зима в Москве — далеко не рекордсмен по холодам

Нынешняя зима, несмотря на крепкие морозы, — далеко не рекордсмен по холодам.

Об этом в интервью «Радио 1» сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

«В январе 2010-го года средняя температура была −14,5°C. А в этом январе было всего лишь −8,5°C. Так что, надо просто хорошо покопаться в памяти. Что касается нынешних морозов, то и они не бьют исторических рекордов, которые в Москве, как правило, начинаются за отметкой в −30°С и остались в XX веке», — отметил синоптик.

В ближайшее время, по его словам, погода в столице стабилизируется. Сейчас наблюдаются признаки появления южного циклона, который принесет с собой положительные температуры.

Согласно прогнозам эксперта, ближе к 12-14 февраля в Москве и Московской области ожидается первая в этом году оттепель, воздух прогреется до +2°C.