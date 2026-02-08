Собянин рассказал о новом пожарном вертолете Московского авиацентра

Новый пожарный вертолет Ка-32А11ВС поступил в Московский авиационный центр.

Об этом в воскресенье, 8 февраля, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

— Он оснащен системой авионики и локации, адаптирован для работы в плотной городской застройке и сложных условиях. Все системы состоят из отечественных комплектующих, программное обеспечение разработано специалистами Национального центра вертолетостроения, — отметил глава города.

Вертолеты используются для тушения крупных возгораний и природных пожаров. Пламя ликвидируют с помощью водосливных устройств на внешней подвеске, вмещающих до пяти тонн воды, или системы горизонтального и вертикального пожаротушения. При необходимости используют баки с пенообразователем.

Экипаж Ка-32 состоит из двух пилотов и бортмеханика. В Московском авиацентре работают более 400 специалистов, готовых к сложным задачам.

Также Собянин рассказал, что в санитарной авиации города трудится единственная женщина-пилот Екатерина Орешникова, управляющая вертолетом ВК117С-2.

Всего на службе у города 13 вертолетов — пожарные, санитарные и воздушного мониторинга. Экипажи дежурят круглосуточно, среднее время прибытия на вызов составляет 10–15 минут, передает канал мэра Москвы в MAX.

В феврале прошлого года глава города сообщил, что пожарно-спасательные вертолеты теперь ремонтируют на собственной базе в Москве. Раньше все плановые работы с судами городской авиации выполнялись за пределами столицы. Например, в Ульяновске и Башкирии. После открытия специализированного цеха Московского авиацентра ремонт проводят прямо на аэродроме.

2 марта 2025 года в Москве открылась новая вертолетная площадка при городской клинической больнице имени В.В. Вересаева в Дмитровском районе Северного административного округа. По словам главы города, площадка оборудована всем необходимым для круглосуточной работы. Например, диспетчерский пункт, современное светотехническое оборудование, а также стойка для метеооборудования и ветроуказателя.