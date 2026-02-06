Синоптик предупредил о ледяных ливнях в Москве

Жителей европейской части России, включая москвичей, ждут ледяные дожди в феврале.

Об этом предупредил синоптик Михаил Семенов.

— Судя по всему, в конце зимы мы не раз увидим такие дожди из-за температурных перепадов и резких колебаний атмосферного давления. Ранее подобные климатические явления происходили, конечно, значительно реже, — пояснил специалист в беседе с News.ru.

Ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус 6 февраля сообщил, что период экстремальных морозов в Москве подошел к финалу.

До этого я главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, что весна придет в Москву не раньше третьей декады марта.

Она также сообщила, что в выходные, 7 и 8 февраля, южный циклон немного потеснит антициклон, и на смену солнцу придет облачность. В субботу снег можно ожидать на протяжении всех суток. Температура в ночь на 7 февраля составит минус 12–17 градусов, а днем — минус 10–15.

При этом руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов спрогнозировал, что морозная погода в Москве отступит только в середине февраля. По его словам, существенных осадков в ближайшее время не ожидается.