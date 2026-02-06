Собянин: В Очаково-Матвеевском появится новая школа

Школу на тысячу мест построят в районе Очаково-Матвеевское. В образовательном учреждении будут учиться дети с первого по 11‑й класс. Об этом в пятницу, 6 февраля, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

© Вечерняя Москва

Глава города добавил, что для начальных классов возведут отдельный блок здания. На третьем этаже организуют медиатеку.

В здании также оборудуют лабораторно‑исследовательские комплексы, два спортивных и один гимнастический залы. На территории учреждения создадут учебно‑опытную зону с теплицей, физкультурно‑спортивное пространство, а также игровые площадки и места для отдыха, написал Собянин в своем блоге в MAX.

31 января мэр Москвы сообщил, что образовательный комплекс для 1475 учащихся построят по индивидуальному проекту в Даниловском районе. В отделке предусмотрены бетонная плитка, штукатурка и металлические панели цвета светлой бронзы.

Сергей Собянин также рассказал, что сейчас в Москве работают более 140 тысяч кружков и секций, в которых занимаются 89 процентов ребят от пяти до 18 лет. По его словам, самыми популярными остаются творческие направления — их выбрали более 390 тысяч детей.