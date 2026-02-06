В двух московских аэропортах ввели ограничения

В московских аэропортах Домодедово и Жуковский (Раменское) введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов.

Об этом сообщил официальный представитель «Росавиации» Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

«Аэропорты Домодедово, Жуковский (Раменское). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — написал он.

По словам Кореняко, соответствующая мера была необходима для обеспечения безопасности полетов воздушных судов.

В последнее время в российских аэропортах стали часто вводить ограничения на полеты. Это может быть связано в том числе с атаками беспилотников.

В ночь на пятницу, 6 февраля, представитель Росавиации также сообщал о приостановке приема и выпуска самолетов в аэропорту Калуги (Грабцево). Временные ограничения были сняты спустя 30 минут после их введения.