Синоптик спрогнозировал облачную и снежную погоду в Москве

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус спрогнозировал облачную и снежную погоду в Москве 6 февраля.

Как он рассказал, сегодня погода в столичном регионе будет формироваться под влиянием приближающегося с запада тёплого атмосферного фронта.

«Он постепенно закроет небо плотными облаками и во второй половине дня закружит небольшим снегом», — написал Леус в своём Telegram-канале.

Он также уточнил, что столбики термометров покажут температуру воздуха в городе -9…-11 °С, по области -8…-13 °С. Ветер юго-восточный 3—8 м/с.

Ранее ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала, что характер погоды в столице начнёт меняться в выходные.