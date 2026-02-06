Москвичам рассказали, как ИИ помогает городским службам

Столичные службы активно внедряют в свою работу искусственный интеллект. Он помогает контролировать ход уборки и благоустройства, избавляет от рутины врачей и отвечает за порядок на стройках, сообщила пресс-служба департамента информационных технологий Москвы.

© Москва 24

"В Москве запущена платформа для создания, обучения и эксплуатации ИИ-моделей. Она построена на собственных решениях и компонентах с открытым исходным кодом. Платформой пользуются уже более 250 разработчиков, которые создают цифровые проекты для столицы", – отметили в ведомстве.

В частности, технологии ИИ помогают медикам быстрее и точнее ставить диагноз. Система поддержки принятия врачебных решений анализирует жалобы пациентов и на их основе предлагает 3 наиболее вероятных предварительных диагноза. После этой процедуры сервис формирует список необходимых исследований и консультаций специалистов. Нейросеть определяет 95% самых распространенных заболеваний, с ее помощью поставлено уже более 15 миллионов предварительных диагнозов.

Кроме того, система помогает врачам и при постановке заключительного диагноза. ИИ анализирует информацию из электронной медкарты пациента, его жалобы и анамнез, а затем предлагает вариант вероятного заболевания. При этом финальное решение остается за специалистом.

Снизить нагрузку на врачей помогает также ИИ-сервис саммаризации данных электронной медкарты (ЭМК): он делает краткую сводку о прошлых обращениях, исследованиях и выписанных лекарствах. Эту информацию медик получает до начала приема, что позволяет ему не тратить время на изучение медкарты. В столичных поликлиниках сервис уже подготовил почти 10 миллионов таких сводок.

Более того, Москва стала первым мегаполисом мира, внедрившим ИИ в работу всех врачей-рентгенологов. Нейросеть уже помогла проанализировать свыше 17 миллионов лучевых исследований за 5 лет, из них более 3,6 миллиона обработано ИИ-сервисами с учетом ОМС за 2025 год.

В настоящее время медикам доступны свыше 60 специализированных сервисов на основе компьютерного зрения по 43 клиническим направлениям.

В то же время сервисы с ИИ – голосовой робот-тренажер и чат-бот – используются для обучения операторов городских горячих линий. Новым сотрудникам они помогают быстрее адаптироваться, а опытным – совершенствовать навыки общения и повышать квалификацию.

Сначала новички изучают базу знаний и проходят инструктаж. Затем они отрабатывают различные типы обращений в диалоге с роботом-тренажером, который имитирует звонки горожан. В дальнейшем для повышения компетенций используется чат-бот, открывающий доступ к тестам, опросам и заданиям.

Благодаря такой подготовке увеличивается качество и скорость ответов на вопросы. За год средняя оценка работ таких горячих линий составила 4,5 балла из 5.

Помимо этого, ИИ обрабатывает большой объем типовых запросов москвичей и позволяет операторам уделять время сложным ситуациям. Голосовые помощники помогают на линии единой медицинской справочной службы, линии единого диспетчерского центра и в справочной службе столичного правительства.

В 2024 году на линиях Объединенного контакт-центра началось внедрение больших языковых моделей российской разработки. Постепенно они появляются в различных проектах. Всего голосовой помощник на базе ИИ на 14 горячих линиях за 11 лет существования самостоятельно обработал свыше 180 миллионов обращений. В его базе данных хранится информация почти по 1 тысяче тем.

С 2011 года столица развивает Интеллектуальную транспортную систему (ИТС). Она, помимо ИИ, включает в себя большие данные, умное видеонаблюдение и множество датчиков, которые передают информацию о дорожном движении. Это позволяет анализировать ситуацию на дорогах, регулировать транспортные потоки и мониторить дорожную инфраструктуру.

В ИТС входит свыше 66 тысяч светофоров, 3,7 тысячи камер фотовидеофиксации нарушений ПДД, более 800 дорожных табло и свыше 4 тысяч датчиков движения.

С 2022-го на ключевых магистралях города используются новые камеры видеоаналитики. Они в режиме реального времени передают видео с ситуационный центр ЦОДД и уведомляют о нестандартных ситуациях на дорогах.

ИИ также применяется для контроля в сфере строительства. В частности, с 2025 года застройщиков обязали оснащать стройки камерами и датчиками шума. Информация передается в городские системы, где анализируется с помощью нейросети. В результате выявляются различные нарушения.

Вместе с тем ИИ помогает контролировать вывоз отходов строительства и сноса. Перед запуском рейса перевозчик должен с помощью специального мобильного приложения сфотографировать спецтехнику с грузом с нескольких ракурсов. После этого нейросеть распознает госномер машины и определяет, есть ли у владельца разрешение на вывоз и утилизацию отходов.

Более того, с прошлого года для повышения безопасности КПП стройплощадок оборудуют биометрическими системами контроля, что дает возможность верифицировать всех рабочих.

Госинспекции по недвижимости ИИ помогает находить на фотографиях и видеозаписях с камер видеонаблюдения, космоснимков и комплексов нейросетей факты незаконных строительных работ, захламления участков и наличие несогласованных объектов. Благодаря нейросети 60% ключевых нарушений в сфере землепользования выявляются с помощью дистанционного мониторинга.

Москва внедряет искусственный интеллект и в сферу образования. Например, чат-бот в "Московской электронной школе" помогает учителям готовить конспекты занятий, тестовые задания и подбирать учебные материалы. При этом нейросеть учитывает федеральные программы и нормативные документы.