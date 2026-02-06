МЖД: Электрички Рижского и Курского направлений задерживаются

Пригородные поезда Рижского и Курского направлений следуют с незначительным отклонением от графика.

Об этом в пятницу, 6 февраля, сообщили в пресс-службе МЖД.

— В настоящее время пригородные поезда Рижского и Курского направлений следуют с незначительным отклонением от графика, интервалы на МЦД-2 выдерживаются. Московская железная дорога приносит пассажирам извинения за доставленные неудобства, — передает Telegram-канал пресс-службы.

Утром 6 февраля в МЖД сообщили, что пригородные поезда на МЦД-2 идут с отклонением от графика из-за остановки электрички по техническим причинам. Электричка остановилась на перегоне Павшино — Тушино.

29 января поезда Ленинградского направления Октябрьской железной дороги следовали с задержкой по техническим причинам. В Московско-Тверской пригородной пассажирской компании уточнили, что максимальное время опоздания составляло не более одного часа.