Тишковец спрогнозировал в Москве кратковременное потепление

В Москве ожидается кратковременное потепление 6 февраля. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" сообщил ведущий специалист Центра "Фобос" Евгений Тишковец.

© Мослента

Также синоптик подчеркнул, что в воскресенье, 8 февраля, столбики термометров покажут -12 градусов.

«В Москве во второй половине дня начнется небольшой снег, и температура станет повышаться. В пятницу в мегаполисе -11 градусов, в субботу -8 градусов, затем вновь повеет холодом», — уточнил Тишковец.

При этом в воскресенье столбики городских термометров не сумеют преодолеть отметку -12 градусов. По словам синоптика, в понедельник и во вторник, 9 и 10 февраля, в столице стужа немного «ослабит хватку».

Ранее ведущий специалист метеоцентра Михаил Леус рассказал, что первые пять дней февраля могут стать самыми холодными не только за эту зиму, но и вообще за XXI век. По его словам, в столице в последнее время установилась аномально низкая температура.