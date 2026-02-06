Морозы еще будут: Тишковец рассказал, когда в Москву придет весна

Жители Москвы с четверга на пятницу пережили самую морозную ночь. Температура воздуха опускалась до минус 30 градусов. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, будут ли еще в столице такие сильные морозы.

«Что касается вопроса – ожидаются ли еще такого рода аномальные морозы, которые пережили москвичи в начале февраля. Возвраты холодов, конечно, будут и не один раз. Ведь впереди еще 3 февральских недели календарной зимы и большая часть марта, который в климатическом отношении до 20 числа является зимним месяцем», – отмечает Тишковец.

По его словам, после потепления, которое придется на выходные, на следующей неделе столбики термометров снова поползут вниз. Однако, столь экстремальной и затяжной стужи, которая была, не предвидится. Оставшаяся часть февраля будет по-зимнему умеренно морозной.