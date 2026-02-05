Более 80 социальных объектов оформил столичный Росреестр в 2025 году

В 2025 году в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) внесены сведения о кадастровом учете 84 объектов социальной городской инфраструктуры в столице. Об этом сообщили в пресс-службе управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) по Москве.

«В январе – декабре 2025 года в Единый государственный реестр недвижимости внесены сведения о кадастровом учете 84 объектов социальной городской инфраструктуры», – говорится в сообщении.

Заместитель руководителя управления Росреестра по Москве Дарья Кудинова, которую цитирует пресс-служба, отметила, что около 1,2 млн кв. м зданий и сооружений, необходимых для комфортной и доступной жизни, теперь учтены на кадастровой карте города.

«Лидером среди округов стала Новая Москва – здесь кадастровый номер получил 21 социальный объект», – добавила Кудинова.

Так, за прошедший год на кадастровой карте Москвы было учтено 36 объектов образования общей площадью 308,9 тыс. кв. м, рассчитанных на 4 тыс. 231 дошкольное и 11 тыс. 525 школьных учебных мест. Внесены сведения о кадастровом учете 16 детских садов, 14 школ и шести совмещенных учебных комплексов.

«За 12 месяцев 2025 года на кадастровый учет в столице поставлены семь учреждений здравоохранения. Среди них два многопрофильных медицинских центра в Восточном административном округе, три поликлиники для детей и взрослых на 1 тыс. 545 посещений в смену, а также Центр социально-медицинской реабилитации в ТиНАО и оздоровительный комплекс в составе дворца спорта «Лужники». Общая площадь учтенных медицинских объектов составила свыше 92,5 тыс. кв. м», – подчеркивается в сообщении.

Уточняется, что на кадастровой карте Москвы появилось шесть объектов спортивной инфраструктуры. Это пять физкультурно-оздоровительных комплексов – два в СВАО и по одному в ВАО, ЮАО и ЗАО, а также стрелковый клуб в районе Солнцево (ЗАО). Всего более 35,3 тыс. кв. м.

«За 2025 год в ЕГРН внесены сведения о пяти объектах метрополитена площадью 76,9 тыс. кв. м. Сюда в том числе вошли станционные комплексы «Корниловская», «Электрозаводская», «Физтех» и станция «Кленовый бульвар», – отмечается в сообщении.

Единый реестр недвижимости также пополнился сведениями о кадастровом учете следующих объектов: шесть зданий храмовых комплексов, объект линейной инфраструктуры при храме и духовно-просветительский центр социальной помощи семье и детям при храме Успения Пресвятой Богородицы в Останкино; семь зданий Национального космического центра; административное здание МВД в районе Южнопортовый и Центр судебной экспертизы имени профессора Шляхова; четыре здания пожарной инфраструктуры; три административных и торговых центра; два промышленных корпуса на территории столичных технопарков; трамвайное депо имени Апакова и здание конечной станции в районе Зюзино; здание для размещения Митинского отдела ЗАГС и дом культуры в ТиНАО.