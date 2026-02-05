В небе над Москвой и областью заметили необычное явление

Жители Москвы и Московской области в ночь со среды, 4 февраля, на четверг, 5 февраля, могли наблюдать необычное природное явление — световые столбы. Внимание на это обратил Telegram-канал «КудаМосква».

На фотографиях, сделанных местными жителями, можно увидеть вертикальные линии света желтого и голубого цветов, появившиеся в ночном небе из-за образования ледяных кристаллов в атмосфере.

Ранее заведующий лабораторией машинного обучения в науках о Земле МФТИ Михаил Криницкий пояснял, что такое атмосферное явление возможно благодаря сочетанию сильных морозов, слабого ветра и высокой влажности.

Ранее в феврале жители столицы заметили в небе над Москвой такое редкое явление, как солнечное гало. Оно, в свою очередь, возникает благодаря преломлению солнечных лучей в ледяных кристаллах перистых облаков на высоте 5-10 километров.