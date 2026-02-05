Несколько поездов отклонились от графика на МЖД

Несколько поездов отклонились от графика на Московской железной дороге (МЖД) из-за локальных затруднений. Об этом сообщила пресс-служба перевозчика.

© пресс-служба мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

По данным МЖД, на Ярославском направлении электрички задерживаются на 12 минут, на Павелецком – на 6, на Черустинской ветке Казанского направления – на 12, а на Савеловском направлении они следуют с опоздание до 25 минут.

При этом на Московских центральных диаметрах (МЦД) поезда курсируют в соответствии с установленным интервалом.

Ранее несколько поездов задерживались на МЦД-4 и Горьковском направлении МЖД в сторону станции Железнодорожная. К этому привела остановка состава на участке Нижегородская – Кусково по техпричинам.

Вскоре вспомогательный состав убрал с путей остановившийся поезд. Часть электричек проехала участок от Нижегородской до Железнодорожной по соседнему пути.