Систему контроля падения на пути тестируют в московском метро

Систему автоматического контроля падения на пути тестируют в московском метро в рамках подготовки к запуску беспилотных поездов. Об в четверг, 5 февраля, сообщили в пресс-службе столичного Дептранса.

© Вечерняя Москва

Технологию тестируют на станции БКЛ «Печатники». Над путями установили видеокамеры, лидар и специальную сенсорную систему, которые за секунду распознают пространство и фиксируют попадание любых объектов на рельсы.

Система сразу же передает информацию системам поезда и диспетчерам. При получении сигнала поезд заранее остановится перед препятствием.

— Система автоматического контроля падения на пути — это важный элемент для организации безопасного беспилотного движения. Ее создали сотрудники Центра исследования и разработки беспилотного транспорта Московского метрополитена. После успешных испытаний мы постепенно внедрим технологию на других станциях, — цитирует заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова Telegram-канал Дептранса.

Первый в России беспилотный поезд начнет перевозить пассажиров метро уже в 2027 году. На данный момент специалисты тестируют состав без пассажиров. Инженеры проверяют автоведение поезда, систему автоматического обнаружения людей и посторонних предметов на путях, машинное зрение для выявления аномалий в тоннеле, а также взаимодействие с диспетчерским центром.

Ранее в Москве запустили первый в мире беспилотный трамвай, который совершает регулярные поездки с пассажирами. Он курсирует по маршруту № 10 «Метро «Щукинская» — «Улица Кулакова».