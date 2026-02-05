Москвичам рекомендовали пересесть на метро

Московским автомобилистам вечером четверга, 5 февраля, рекомендовали пересесть на общественный транспорт из-за локальных ограничений движения. Об этом сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

© Вечерняя Москва

Интенсивное движение ожидается в центре города, на внешней стороне ТТК и Садового кольца, а также на МКАД в районе Ленинградского шоссе.

В Дептрансе также посоветовали закладывать на дорогу на 20-30 минут больше. По возможности водителям стоит избегать центр города с 17:00 по 20:00.

— Сегодня лучше воспользоваться метро — это самый быстрый способ добраться в условиях ограничений, — передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

В Московском метрополитене начали размещать обновленные схемы трамвайной сети Москвы. Актуальные навигационные материалы появятся в вестибюлях 35 станций, которые находятся вблизи трамвайных остановок.

В столичном регионе с 6 по 9 февраля ожидается небольшой снег, высота покрова может вырасти до четырех сантиметров.