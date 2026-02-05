Жителям Московского региона предрекли сильное половодье весной

Весной 2026 года сильные половодья ожидаются в Московской, Тульской и Орловской областях. Об этом свидетельствуют данные Гидрометцентра России.

Как уточняется на официальном сайте ведомства, "высокая вода" прогнозируется также в Мурманской, Смоленской и Калужской областях. Половодье грозит затронуть Рязанскую, Владимирскую, Самарскую области и Крым.

Уровень воды, превышающий нормативные значения, ждут весной в Алтайском и Красноярском краях, Кемеровской, Новосибирской и Томской областях, а также на Камчатке.

Ранее специалист прогностического центра "Метео" Александр Ильин заявил, что с 13 по 15 февраля в Москве может потеплеть до нуля градусов и слабоположительных значений. Однако такая погода сулит гражданам дополнительные неудобства, ведь огромные сугробы выпавшего снега начнут подтаивать и превращаться в "не очень проходимую" массу.

Весной 2025 года аномальное тепло пришло в российские регионы очень рано, встревожив спасателей. Уже в марте в Новосибирской области на реках начали взрывать лед, чтобы предотвратить паводок и сопряженные с ним угрозы для населения.