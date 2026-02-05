Синоптики рассказали, когда в Москве закончатся сильные морозы

Терпеть аномальные холода до субботы, пока Москва и область остаются в зоне влияния холодного фронта, придется жителям столичного региона. Температурный фон выровняется лишь к воскресенью, когда начнутся очередные снегопады.

Как стало известно "МК", текущая температура в Первопрестольной сейчас в среднем на 10 градусов ниже климатической нормы. Это скорее нормальные сибирские морозы, нежели привычная подмосковная зима. Испытывать москвичей на прочность погода будет вплоть до 7 февраля. В ночные часы столбики термометров будут опускаться до серьезных −20°, а в дневное время даже под лучами солнца воздух будет прогреваться слабо — до −12°.

Ситуация начнет меняться в выходные. На смену морозному антициклону придут снеговые облака.

- Уже в субботу небо над столицей затянет плотной облачностью, и начнутся метели. Это верный признак того, что лютые морозы начинают ослаблять свою хватку», — рассказал ведущий сотрудник метеоцентра "Фобос" Евгений Тишковец.

С приходом облачности «радиационное выхолаживание» прекратится. Одеяло из облаков удержит тепло у поверхности земли, и температура начнет постепенно повышаться.