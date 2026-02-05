Сергунина рассказала о новой съемочной площадке в кинопарке «Москино»

Новый съемочный павильон площадью более 2,3 тысячи квадратных метров открылся в кинопарке «Москино». Об этом рассказала заммэра столицы Наталья Сергунина.

© Вечерняя Москва

На новой площадке можно работать в любое время года, возводить собственные декорации, а также снимать сцены с любыми искусственными погодными условиями.

— Новые локации для съемок появляются в кинопарке «Москино» регулярно. Только за прошедший год здесь оборудовали 17 натурных площадок и два павильона, — рассказала Наталья Сергунина.

За 2025 год общая площадь инфраструктуры кинопарка выросла до 356 гектаров. Съемочные локации привлекают не только отечественных, но и зарубежных деятелей кино: в прошлом году «Москино» посетили около 200 продюсеров и режиссеров из Индии, Китая, Таиланда, Бразилии, Индонезии, Белоруссии, Казахстана, Южно-Африканской Республики и других стран.

24 и 25 января в кинопарке «Москино» прошли тематические киновыходные, посвященные Дню студента. Для учащихся вузов и колледжей вход на мероприятия свободный, по предъявлению студенческого билета.

Ознакомительная экскурсия «Киноэкспедиция» по территории крупнейшей в Европе съемочной площадки стала самой популярной у посетителей кинопарка «Москино» в 2025 году. Во время экскурсии можно узнать, как создается кино сегодня от идеи до финального монтажа.