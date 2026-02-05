Собянин: Началась проходка правого перегонного тоннеля до станции «Гольяново»

Началась проходка второго перегонного тоннеля от станции «Щелковская» до будущей станции «Гольяново» Арбатско-Покровской линии метро. Об этом в четверг, 5 февраля, сообщил Сергей Собянин. Тоннелепроходческий комплекс «Юлия» диаметром шесть метров должен пройти более 1,6 километра.

Ранее ТПМК «Юлия» проложил около 15,5 километра тоннелей московского и самарского метрополитена, включая участки Сокольнической и Солнцевской линий, а также Большой кольцевой линии.

Машина уже показала высокую эффективность на предыдущих стройках, проложив как левый, так и правый перегонные тоннели, и теперь приступила к новому участку для расширения московского метро.

— В ноябре прошлого года работы начались в левом перегонном тоннеле. Завершить его проходку планируем в июне, а правого — в сентябре. Новый участок синей ветки должны закончить уже в 2028 году, — написал Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX.

Продолжается строительство новой станции «Достоевская» на Кольцевой линии метро — строители подошли левым обходным тоннелем к будущей камере переключения движения поездов. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.