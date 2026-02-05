В Москве заметили птицу, которую не видели 113 лет

Редких для столицы птиц заметили в Кусковском лесопарке. Впервые за 113 лет в Москву наведались щуры.

© Московский Комсомолец

Как узнал «МК», хорошая кормовая база привлекла в городские джунгли редких гостей в малиновом наряде. Стайка щуров прилетела в Кусково чтобы полакомиться рябиной и почками хвойных деревьев. Птах заметил бёрдвотчер, а позже орнитологи так же смогли воочию полюбоваться на ярких гостей и зафиксировать факт их визита.

Несмотря на схожую окраску с клестами, щуров легко отличить по более крупному клюву и удлиненному хвосту. Самцов можно узнать по яркому розово-малиновому оперению. Самки и молодые птицы выглядят скромнее, в серо-желтоватых и охристых тонах.