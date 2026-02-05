$76.9191.11

125 лет Елисеевскому магазину в Москве

Газета.Ru
Slide 1 of 26
Елисеевский гастроном на Тверской улице в 2016 и 1947 годах
1/21
Елисеевский гастроном на Тверской улице в 2016 и 1947 годах 
© ТАСС, Global Look Press
После революции купец Елисеев был вынужден бежать во Францию, и несколько лет его детище пустовало. На фото: Елисеевский магазин в 1930-е гг.
2/21
После революции купец Елисеев был вынужден бежать во Францию, и несколько лет его детище пустовало. На фото: Елисеевский магазин в 1930-е гг. 
© Министерство культуры Российской Федерации
Во всех смыслах новую жизнь магазин обрез в эпоху Новой экономической политики (НЭПа) — он вновь открылся, но уже не как «Елисеевский» на Тверской, а как Гастроном №1 на улице Горького. На фото: продажа колбасных изделий в Елисеевском магазине в Москве, 1952 год
3/21
Во всех смыслах новую жизнь магазин обрез в эпоху Новой экономической политики (НЭПа) — он вновь открылся, но уже не как «Елисеевский» на Тверской, а как Гастроном №1 на улице Горького. На фото: продажа колбасных изделий в Елисеевском магазине в Москве, 1952 год 
© Анатолий Гаранин/РИА Новости
Самый громкий и трагический период в новой истории гастронома связан с его работой под руководством директора Юрия Соколова. Участник Великой Отечественной, получивший немало наград, после войны он перебивался случайными заработками, затем устроился в такси.
4/21
Самый громкий и трагический период в новой истории гастронома связан с его работой под руководством директора Юрия Соколова. Участник Великой Отечественной, получивший немало наград, после войны он перебивался случайными заработками, затем устроился в такси. 
© Министерство культуры Российской Федерации

Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу

Карьера продлилась недолго, в 50-е Соколов угодил в тюрьму за обсчет пассажира. Отсидев, устроился продавцом в знаменитый магазин, а в 70-е стал его директором. На фото: витрина мясных продуктов в магазине №1 «Елисеевский» в 1950-е гг.
5/21
Карьера продлилась недолго, в 50-е Соколов угодил в тюрьму за обсчет пассажира. Отсидев, устроился продавцом в знаменитый магазин, а в 70-е стал его директором. На фото: витрина мясных продуктов в магазине №1 «Елисеевский» в 1950-е гг. 
© Министерство культуры Российской Федерации
В самое неподходящее для расцвета бизнеса время — тотальный дефицит — он умудрился вернуть гастроному славу визитной карточки СССР. Правда, путем махинаций.
6/21
В самое неподходящее для расцвета бизнеса время — тотальный дефицит — он умудрился вернуть гастроному славу визитной карточки СССР. Правда, путем махинаций. 
© Рахманов Николай/Министерство культуры Российской Федерации
Закупив новые финские рефрижераторы вместо еле работающих холодильников, он свел к минимуму потери продуктов при хранении. При этом до 30% ассортимента по-прежнему списывалось на «усушку», а на деле отпускалось «нужным людям» через Стол заказов. На фото: вид на здание гастронома «Елисеевский», 1992 год
7/21
Закупив новые финские рефрижераторы вместо еле работающих холодильников, он свел к минимуму потери продуктов при хранении. При этом до 30% ассортимента по-прежнему списывалось на «усушку», а на деле отпускалось «нужным людям» через Стол заказов. На фото: вид на здание гастронома «Елисеевский», 1992 год 
© Борис Приходько/РИА Новости
Изысканные деликатесы Соколов поставлял едва ли не всей советской партноменклатуре и даже дочери Брежнева.
8/21
Изысканные деликатесы Соколов поставлял едва ли не всей советской партноменклатуре и даже дочери Брежнева. 
© Борис Приходько/РИА Новости
Доходы шли на «благодарности» покровителям — чтобы поставки шли бесперебойно, и премии сотрудникам — чтобы повысить мотивацию к бойкой торговле. Так, директор лично поздравлял с днем рождения каждую продавщицу, вручая конверт с «подарком».
9/21
Доходы шли на «благодарности» покровителям — чтобы поставки шли бесперебойно, и премии сотрудникам — чтобы повысить мотивацию к бойкой торговле. Так, директор лично поздравлял с днем рождения каждую продавщицу, вручая конверт с «подарком». 
© Борис Приходько/РИА Новости

Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу

Все закончилось в один момент. В 1982 году, в разгар борьбы за власть в СССР, Юрий Андропов развернул масштабную войну с коррупцией. Дошла очередь и до проверки Гастронома №1.
10/21
Все закончилось в один момент. В 1982 году, в разгар борьбы за власть в СССР, Юрий Андропов развернул масштабную войну с коррупцией. Дошла очередь и до проверки Гастронома №1. 
© Борис Приходько/РИА Новости
Юрия Соколова арестовали и отправили под суд, как и тысячи других работников торговли, обвинив во взяточничестве. От него потребовали раскрыть все свои связи. В тетради, которую он передал следователю, оказались вписаны самые высшие чины. На фото: работа гастронома, 2000 год
11/21
Юрия Соколова арестовали и отправили под суд, как и тысячи других работников торговли, обвинив во взяточничестве. От него потребовали раскрыть все свои связи. В тетради, которую он передал следователю, оказались вписаны самые высшие чины. На фото: работа гастронома, 2000 год 
© Рахманов Николай/Министерство культуры Российской Федерации
Большинство из тех, кто проходил по делу, получили сроки от 5 до 15 лет, к Соколову же применили высшую меру. На оглашение приговора пригласили всех директоров московских магазинов и овощебаз, сделав процесс показательным.
12/21
Большинство из тех, кто проходил по делу, получили сроки от 5 до 15 лет, к Соколову же применили высшую меру. На оглашение приговора пригласили всех директоров московских магазинов и овощебаз, сделав процесс показательным. 
© Валерий Шустов/РИА Новости
В 1992 году гастроном превратился в акционерное общество и вернул свое историческое название — Елисеевский.
13/21
В 1992 году гастроном превратился в акционерное общество и вернул свое историческое название — Елисеевский. 
© Евгений Биятов/РИА Новости
В 2003-м в здании провели масштабную реконструкцию, восстановив часть интерьеров по чертежам начала XX века. Вернулись лепнина, позолоченные колонны, хрустальные люстры, возродился винный отдел и собственные цеха.
14/21
В 2003-м в здании провели масштабную реконструкцию, восстановив часть интерьеров по чертежам начала XX века. Вернулись лепнина, позолоченные колонны, хрустальные люстры, возродился винный отдел и собственные цеха. 
© Lantyukhov Sergey/press.media/Global Look Press

Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу

Интерьер практически полностью сохранился с начала XX века.
15/21
Интерьер практически полностью сохранился с начала XX века. 
© Roman Denisov/Global Look Press
«Елисеевский» пережил революцию, гражданскую и Великую Отечественную войны, лихие 90-е. В 2021 году его двери снова закрылись в ожидании нового владельца и нового возрождения.
16/21
«Елисеевский» пережил революцию, гражданскую и Великую Отечественную войны, лихие 90-е. В 2021 году его двери снова закрылись в ожидании нового владельца и нового возрождения. 
© Александр Щербак/ТАСС
В гастрономе было пять отделов: колониально-гастрономических товаров, хрусталя Баккара, бакалейный, кондитерский и фруктовый. Здесь можно было купить французские трюфеля и устрицы, балык из белой и осетровой рыбы, икру.
17/21
В гастрономе было пять отделов: колониально-гастрономических товаров, хрусталя Баккара, бакалейный, кондитерский и фруктовый. Здесь можно было купить французские трюфеля и устрицы, балык из белой и осетровой рыбы, икру. 
© Lantyukhov Sergey/press.media/Global Look Press
Елисеевский магазин в 2021 году
18/21
Елисеевский магазин в 2021 году 
© Мобильный репортер/Агентство «Москва»
В Елисеевском магазине, 2021 год
19/21
В Елисеевском магазине, 2021 год 
© Lantyukhov Sergey/press.media/Global Look Press

Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу

Елисеевский магазин в 2021 году
20/21
Елисеевский магазин в 2021 году 
© Мобильный репортер/Агентство «Москва»
Объявление о закрытии на дверях магазина-гастронома «Елисеевский» в историческом здании на углу Тверской улицы и Козицкого переулка в Москве, 12 апреля 2021 года
21/21
Объявление о закрытии на дверях магазина-гастронома «Елисеевский» в историческом здании на углу Тверской улицы и Козицкого переулка в Москве, 12 апреля 2021 года 
© Павел Бедняков/РИА Новости

Магазин, больше чем на столетие ставший визитной карточкой Москвы, открылся на Тверской улице 5 февраля 1901 года. Своим названием он обязан владельцу, купцу Григорию Елисееву.

Роскошные интерьеры и богатый ассортимент поражали воображение. Здесь была собственная пекарня, кондитерский цех, цеха засолки, копчения, обжарки кофе, производства масла и колбас. На прилавках возвышались горы фруктов, кокосовые орехи, морские деликатесы, блестели винные бутыли.

На открытие гастронома сошлась едва ли не вся Москва. «На тротуаре была толчея людей, жадно рассматривавших сквозь зеркальные стекла причудливые постройки из разных неведомых доселе Москве товаров», — писал про открытие Владимир Гиляровский.

Елисеевский магазин сквозь годы — в фотогалерее «Газеты.Ru».