125 лет Елисеевскому магазину в Москве

Во всех смыслах новую жизнь магазин обрез в эпоху Новой экономической политики (НЭПа) — он вновь открылся, но уже не как «Елисеевский» на Тверской, а как Гастроном №1 на улице Горького. На фото: продажа колбасных изделий в Елисеевском магазине в Москве, 1952 год