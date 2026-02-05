Москвичам пообещали недолгое потепление перед новой волной морозов

В столичный регион в ближайшее время на некоторое время придет потепление, температура воздуха останется в пределах -10 градусов.

Однако задержится такая погода ненадолго – вскоре вновь вернутся 20-градусные морозы, рассказал RT руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

«Мы уходим на северную периферию антициклона. Там же есть влияние более тёплых воздушных масс, которые довлеют над севером Европейской территории», — объяснил синоптик.

На ближайшие трое-четверо суток он пообещал жителям Москвы и области, что температура воздуха будет колебаться в районе -10 днем и до -15 градусов ночью. Однако наблюдающийся сейчас «приступ морозов» будет не последним – уже в период с 14 по 17 февраля вновь ожидается похолодание до -20 градусов, заключил Шувалов.