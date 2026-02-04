Юрист рассказал о последствиях за отказ показать телефон в метро

Юрист заявил, что за отказ показать телефон при проверке в метро пассажира могут не допустить к поездке. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на слова юриста и руководителя центра правопорядка в Москве и Московской области Александра Хаминского.

По словам Хаминского, сотрудники метрополитена могут не допустить пассажира к поездке, если он отказывается показать телефон. При этом юрист подчеркнул, что такие проверки делаются для того, чтобы выявить потенциальное взрывное устройство под видом гаджета — для этого пассажиру достаточно включить телефон, но не нужно его разблокировать. Проверка содержимого телефона требует добровольного согласия гражданина, либо судебного решения.

«Это делается для исключения возможности использования корпуса гаджета для провоза взрывчатых веществ. Проверка содержимого телефона, в том числе переписок, фото, приложений, по закону требует либо добровольного согласия гражданина, либо судебного решения. Это положение гарантировано статьей 23 Конституции РФ о тайне переписки и неприкосновенности частной жизни», — объяснил он.

Ранее стало известно, что в метро Москвы начали выборочно досматривать телефоны пассажиров.