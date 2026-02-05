Маршрут четырех поездов в Москву изменится из-за ЧП в Тамбовской области

Маршрут четырех поездов в Москву и двух из столицы изменится из-за происшествия в Тамбовской области. Об этом сообщила пресс-служба Федеральной пассажирской компании (ФПК).

© Telegram-канал Евгения Первышова

«Принимаем все возможные меры для восстановления графика движения. Чтобы разделить потоки поездов и не допускать скопления составов на станции, часть поездов проследует в обход станции «Кочетовка». Через станции «Ожерелье» – «Узловая» – «Елец» – «Грязи» с выходом на основной маршрут на станции «Мичуринск-Уральский» проследуют поезда: №5 Москва – Астрахань (отправлением 5 февраля), поезд не будет следовать через станции «Узуново», «Михайлов», «Павелец-Тульский», «Милославское», «Раненбург», «Богоявленск»; №85 Москва – Дербент (отправлением 5 февраля), поезд не будет следовать через станции «Рязань 2», «Пост 315 км», «Богоявленск». Через станции «Мичуринск Уральский» – «Грязи» – «Елец» – «Узловая» с выходом на основной маршрут на станции «Ожерелье» проследуют поезда: №31 Тамбов – Москва (5 февраля), поезд не будет следовать через станции «Богоявленск», «Раненбург», «Милославское», «Топиллы», «Павелец-Тульский», «Узуново»; № 9 Саратов – Москва (5 февраля), поезд не будет следовать через станции «Топиллы», «Павелец-Тульский», «Узуново»; №47 Балаково – Москва (5 февраля), поезд не будет следовать через станции «Богоявленск», «Раненбург», «Троекурово», «Топиллы», «Павелец-Тульский», «Узуново»; №135 Саратов – Москва (5 февраля), поезд не будет следовать через станции «Богоявленск», «Раненбург», «Милославское», «Павелец-Тульский», «Михайлов», «Узуново», – говорится в сообщении.

Пассажирам данных поездов, которые планировали совершить посадку или высадку по указанным станциям, средства за проезд будут возвращены в полном объеме. Деньги за билеты, приобретенные через интернет, будут автоматически возвращены пассажирам в течение семи дней. Дополнительного обращения в этом случае не требуется. Если билеты приобретались за наличный расчет, для оформления возврата необходимо обратиться в билетные кассы ФПК. Обо всех изменениях пассажиров информируют по SMS.

Информацию о фактическом движении поездов можно получить в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», а также на сайте РЖД. Круглосуточный бесплатный телефон центра поддержки клиентов РЖД: 8-800-775-00-00.

Ранее Агентство городских новостей «Москва» сообщало, что на станции «Кочетовка-2» в Тамбовской области произошeл сход вагонов грузового поезда с последующим возгоранием груза бензина. Движение пассажирских поездов через станцию возобновлено по временной схеме.