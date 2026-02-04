Столичные специалисты проводят очистку крыш жилых домов после снегопада

Специалисты проводят очистку крыш столичных жилых домов после снегопада. Об этом в среду, 4 февраля, сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы.

© Вечерняя Москва

В течение светового дня проводится очистка от снега и наледи скатных кровель многоквартирных домов, выступающих элементов фасадов зданий, водосборных желобов и воронок водостоков.

В работах задействованы бригады кровельщиков и автоподъемники. Места проведения работ огорожены лентами и заграждениями для исключения прохода пешеходов, — уточнили в Telegram-канале ведомства.

В столице также повсеместно организованы работы по погрузке и вывозу снега. В круглосуточном режиме сформированные во время сильнейших снегопадов снежные валы вывозятся с улично-дорожной сети.

Кроме того, специалисты Комплекса городского хозяйства Москвы поддерживают повышенную температуру в городской системе отопления в связи с похолоданием.

«Вечерняя Москва» узнала у руководителя прогностического центра «Метео», климатолога Александра Шувалова, какими могут быть последствия большого количества снега.