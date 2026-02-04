Метеоролог Позднякова спрогнозировала приход южного циклона и снег в Москве и МО

В выходные, 7 и 8 февраля, южный циклон немного потеснит антициклон, и на смену солнцу придет облачность. Об этом сообщила ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

© Вечерняя Москва

По ее словам, ночь на 5 февраля будет еще холодной. В Москве прогнозируют минус 21–23 градуса, а по области местами до минус 29 градусов. Днем морозы в столице будут варьироваться от минус 13 до минус 15 градусов.

В ночь на пятницу значительно похолодает — до минус 15–20 градусов и до минус 25 градусов по области.

— Днем будет температура, аналогичная той, что ожидается и в четверг. Но к вечеру пятницы, скорее всего, пойдет небольшой снег, — добавила Позднякова.

В субботу снег можно ожидать на протяжении всех суток. Температура в ночь на 7 февраля составит минус 12–17 градусов, а днем — минус 10–15, заключила метеоролог в беседе с RT.

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов ранее сообщил, что морозная погода в Москве отступит только в середине февраля.

4 и 5 февраля в городе похолодает до минус 27 градусов. В эти дни небо будет пасмурным, осадки маловероятны. Изменение температуры произойдет ближе к выходным.