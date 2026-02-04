Морозная погода в Москве отступит только в середине февраля. Об этом в среду, 4 февраля, рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

По его словам, в городе ожидается ослабление морозов на выходных до минус 10–13 градусов. Позже столбики термометров вновь опустятся до минус 20.

— Более или менее заметное ослабление морозов будет только во второй половине февраля, где-то числа с 14–15 февраля. Осадков существенных пока в ближайшее время не ожидается, — цитирует Шувалова Lenta.ru.

4 и 5 февраля в городе похолодает до минус 27 градусов. В эти дни небо будет пасмурным, осадки маловероятны. Изменение температуры произойдет ближе к выходным.

Сотрудники Московской железной дороги, в свою очередь, предпринимают меры для обеспечения движения поездов в Москве и Московской области в условиях сильных морозов.

На улицах столицы повсеместно организованы работы по погрузке и вывозу снега. В круглосуточном режиме сформированные во время сильнейших снегопадов снежные валы вывозятся с улично-дорожной сети.