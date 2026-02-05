Собянин сообщил о завершении реставрации Центрального телеграфа

Памятнику конструктивизма с почти 100-летней историей вернули вращающийся глобус и исторические фасады.

Исторический облик

Центральный телеграф — объект культурного наследия регионального значения. Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в рамках проведенных работ были усилены фундаменты и грунты основания, обустроена подземная автостоянка, отреставрированы фасады.

— Москвичи и гости города вновь могут увидеть глобус, почти 100 лет украшающий центральную часть фасада, — поделился мэр.

Глобус обрел свой первоначальный облик и снова вращается, как и задумывал автор проекта Иван Рерберг. Исполнительный директор девелоперской компании, которая проводила работы, Евгений Якубовский уточнил, что сначала 2,5-метровую конструкцию разобрали, в мастерской реставраторы восстановили все пришедшие в негодность металлические элементы и крутящий механизм. В итоге по историческим шаблонам изготовили элементы остекления — всего 240 элементов.

— Привели в порядок и другие важные декоративные элементы — металлические буквы надписи «Телеграф», ажурное металлическое ограждение, флагштоки, кронштейны светильников на обелисках у главного входа, — добавил глава города.

Путь стал короче

По словам главы города, раньше пассажиры станции метро «Вавиловская» пользовались двумя подземными вестибюлями — северным с одним выходом и южным с двумя.

— Теперь открыт дополнительный выход из южного, который возвели под Ленинским проспектом, — сообщил мэр. — С его вводом мы завершили строительство подземного перехода станции протяженностью 23 метра. Для его возведения уложили почти 1,8 тысячи кубических метров железобетона, а архитектурно-отделочными работами охватили площадь свыше 4,3 тысячи квадратных метров.

Сергей Собянин рассказал, что в пассажирской зоне использовали алюминиевые панели и природный камень габбро — прочный и устойчивый к влаге и морозу материал. В павильоне установили три эскалатора и лифт отечественного производства.

— Благодаря открытию нового выхода со станции путь до метро с четной стороны Ленинского проспекта сократится на 40 процентов, — уточнил он.

Напомним, что станция «Вавиловская» заработала в сентябре прошлого года в рамках первого этапа Троицкой линии.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Ядерная медицина вносит большой вклад в повышение точности и скорости диагностики онкологии. Сергей Собянин рассказал, что за 2025 год высокоточную радиоизотопную диагностику прошли более 32 тысяч пациентов, в том числе более 4 тысяч детей, — проведено свыше 41 тысячи исследований. Это в 1,8 раза больше, чем в 2021 году.