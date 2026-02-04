Собянин: Завершено строительство перехода на станции метро «Вавиловская»

Новый подземный переход построили на станции метро «Вавиловская». Об этом в среду, 4 февраля, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

© Вечерняя Москва

Переход имеет протяженность 23 метра. В ходе работ использовали около 1,8 тысячи кубометров железобетона, а площадь архитектурно-отделочных работ превысила 4,3 тысячи квадратных метра.

В пассажирской зоне применили алюминиевые панели и натуральный камень габбро, отличающийся высокой прочностью и устойчивостью к воздействию влаги и низких температур. В павильоне смонтированы три эскалатора и лифт отечественного производства.

Открытие нового выхода со станции позволит сократить путь к метро с четной стороны Ленинского проспекта на 40 процентов.

— Раньше пассажиры пользовались двумя подземными вестибюлями — северным с одним выходом и южным с двумя. Теперь открыт дополнительный выход из южного, который возвели под Ленинским проспектом, — написал мэр в своем канале в МАХ.

Ранее Собянин рассказал, что специалисты активно продолжают строительство второго этапа Троицкой линии метро. Они занимаются возведением ограждений, удерживающих грунт и воду.

Облик новой станции метро «Достоевская» объединит в себе монументальность первых линий метро и имя писателя. Интерьеры будут с выразительными опорами, рельефным потолком и узорным полом.