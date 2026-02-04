Собянин: Завершено строительство перехода на станции метро «Вавиловская»

Работы по строительству подземного перехода на станции «Вавиловская» Троицкой линии Московского метрополитена завершены. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в мессенджере Max.

«На станции метро «Вавиловская» построили новый подземный переход. Раньше пассажиры пользовались двумя подземными вестибюлями – северным с одним выходом и южным с двумя. Теперь открыт дополнительный выход из южного, который возвели под Ленинским проспектом. С его вводом мы завершили строительство подземного перехода станции протяжeнностью 23 м. Для его возведения уложили почти 1,8 тыс. куб. м железобетона, а архитектурно-отделочными работами охватили площадь свыше 4,3 тыс. кв. м», – написал Собянин. Он отметил, что в пассажирской зоне использованы для отделки алюминиевые панели и природный камень габбро – прочный и устойчивый к влаге и морозу материал. «В павильоне установили три эскалатора и лифт отечественного производства», – добавил мэр.

По его словам, благодаря открытию нового выхода со станции путь до метро с чeтной стороны Ленинского проспекта сократится на 40%. «Станция «Вавиловская» заработала в сентябре прошлого года в рамках первого этапа Троицкой линии. Уже начали строительство второго этапа – ещe шести станций, которых ждут жители ТиНАО», – заключил Собянин.