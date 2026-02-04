Арсенал онкослужбы Москвы пополнили 15 роботов-хирургов

© Вечерняя Москва

Московские онкохирурги намерены выполнить порядка пяти тысяч операций с роботами-ассистентами в 2026 году. Об этом в среду, 4 февраля, рассказала заместитель мэра города по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, этого получится добиться благодаря масштабному оснащению клиник, где уже работает уже 15 роботических систем.

— Уже обычной практикой в онкоцентрах стала робот-ассистированная хирургия. Если в 2020 году мы выполнили 1 050 таких операций, то в 2025-м — уже 4,2 тысячи, а на 2026 год запланировано пять тысяч, — рассказала Ракова.

Точность манипуляций робота-хирурга и 3D-визуализация помогают добиваться четких границ удаления опухоли — это напрямую влияет на выживаемость и снижает риск рецидива.

Для пациента это означает меньшую кровопотерю, снижение болевого синдрома, минимальный риск осложнений и сокращение сроков как госпитализации, так и восстановления, передает ТАСС.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин поздравил с профессиональным праздником врачей-онкологов. Специалисты, работающие в этой сфере, объединены общей целью — дать шанс на выздоровление.