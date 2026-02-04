Оценена вероятность распространения лихорадки чикунгунья в Москве

Вероятности распространения лихорадки чикунгунья в Москве нет. Об этом «Осторожно, Москва» заявил доктор биологических наук, академик РАН Сергей Нетесов.

О выявлении первого в 2026 году завозного случая лихорадки чикунгунья в Москве стало известно 4 февраля. По информации Роспотребнадзора, болезнь привезла в столицу туристка, которая вернулась с Сейшельских островов. Диагноз подтвердили отечественные тест-системы — девушку госпитализировали.

«Слышал, конечно, об этом случае. Но успокою сразу: вероятности распространения нет. Конечно, если эта туристка не станет кусать всех подряд. А так чикунгунья передается человеку только от инфицированных комаров, поэтому переживать не стоит. Опасений нет», — высказался специалист.

Лихорадкой чикунгунья можно заразиться в странах Африки к югу от Сахары, в Центральной и Южной Америке, Юго‑Восточной Азии, в Западно‑Тихоокеанском регионе, на Аравийском полуострове и в Индийском субконтиненте.