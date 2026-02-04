Названа цена самой дешевой студии в Москве

Самая недорогая квартира-студия в Москве, которая была выставлена на продажу в январе 2026 года, стоит 4,1 миллиона рублей. Об этом рассказал генеральный директор «Агентства инвестиций в недвижимость Москвы» Валерий Летенков.

© Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

По его словам, минимальный бюджет на покупку жилья по-прежнему увеличивается. Например, осенью 2025 года в столице можно было найти студию за 3,75 миллиона, а в декабре — за 3,9 миллиона. В то же время самая дешевая студия от застройщика сейчас оценивается в 6,05 миллиона рублей. Она имеет площадь 20,9 квадратных метра (в отличие от 14,1 квадратного метра у самой доступной студии) и расположена в Новомосковском административном округе.

Летенков отметил, что рост цен на студии происходит на фоне снижения предложения. В настоящее время средняя стоимость составляет 12,4 миллиона рублей, тогда как в начале 2025 года этот показатель был на уровне 9,3 миллиона рублей, передает Lenta.ru.

Ранее владелец агентства элитной недвижимости «Ашихмин и партнеры» Григорий Ашихмин рассказал, что самая дорогая квартира на вторичном рынке продавалась в Москве за 3,97 миллиарда рублей. Недвижимость продается с мебелью, камином в центре столицы.