Спортивные площадки станут комфортными многофункциональными пространствами

В рамках комплексного благоустройства в столице в этом году планируется обустроить 23 всесезонные спортплощадки. «Вечерняя Москва» узнала, что они собой представляют.

В прошлом году столичные власти взяли курс на полную модернизацию городских спортивных объектов. Помимо создания крупных кластеров, специалисты приступили к переустройству обычных районных «коробок». Новыми площадками москвичи смогут с комфортом пользоваться на протяжении всего года. Так, зимой на многофункциональной спортивной площадке можно будет заняться фигурным катанием, поиграть в хоккей или даже в керлинг, а летом — не только в футбол или волейбол, но и, к примеру, в хоккей на роликах. Рядом с новыми площадками установят павильоны, в которых можно будет перекусить, переодеться, оставить вещи или взять напрокат инвентарь.

В прошлом году в Москве создали 11 таких всесезонных подобных площадок. Одна из них находится на улице Коненкова в районе Бибирево. Обслуживает площадку местный «Жилищник», а организацией пункта проката инвентаря, проведением мероприятий занимается ОКЦ СВАО. По словам директора учреждения Максима Власкина, одна из целей обустройства таких пространств — создать условия для качественных занятий спортом в шаговой доступности для москвичей.

— В округе мы следуем новой стратегии развития спортивных объектов. К примеру, жителям больше не нужно выезжать в центр, чтобы прокатиться на коньках и весело провести время с семьей — все есть в районах, — отметил он.

Все материалы, которые используются для создания современных спортивных площадок, — прочные и атравматичные. Например, резиновая крошка, которая обеспечивает хорошую амортизацию и минимизирует риски получения серьезных травм при падении. Также пространства оснащены бортиками из плотного пластика. Зимой за качеством ледового покрытия регулярно следят специалисты. Они устраняют появляющиеся дефекты льда — рядом с площадкой разместили холодильную установку для регулярных работ на льду. Кстати, часть оборудования для таких площадок поставляют московские компании. По словам представителя одной из компаний по изготовлению спортивного инвентаря Александра Зацепина, уже несколько лет они активно сотрудничают с городскими спортивными учреждениями и поставляют для них тренажеры собственного производства, а также спортивную мебель.

— Сотрудничаем с городом с 2023 года, радуемся, что наша продукция служит долго и отличается прочностью. У нас большой ассортимент, нередко советуем, какой тренажер лучше разместить на той или иной уличной площадке, чтобы это было функциональнее в плане тренировки. В прошлом году поставили на несколько площадок полки, шкафы для размещения инвентаря, — поделился он.

В этом году многофункциональные площадки разместят в разных округах Москвы — в том числе в ЮЗАО, СЗАО, СВАО и ЮВАО. Одними из крупных объектов станут всесезонные спортивные площадки в парке «Пыхтино» во Внукове и в ландшафтном парке вблизи улицы Кадырова. Работы по обустройству этих объектов специалисты планируют начать уже через несколько месяцев.

КСТАТИ

С 3 по 7 февраля в столице проходит Московская неделя хоккея. Это масштабный городской праздник для любителей спорта. Для участников подготовили тематические мероприятия, встречи с известными спортсменами и концертную программу. Для желающих организуют челлендж-турниры с участием известных блогеров и хоккеистов.